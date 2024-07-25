İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga! Belde Belediye Başkanı da Yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada aralarında Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Polis ve jandarma yaralıların kaldırıldığı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Son Güncelleme:
İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga! Belde Belediye Başkanı da Yaralandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kalabalık iki grubun taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada aralarında Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavi altına alındığı hastane önünde toplanan iki grup üyeleri arasında yeniden arbede yaşanması üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Konyalı Vatandaştan 'Katliam Yasası'na Tepki: 'Millet Açlıktan Ölüyor, Başka Derdiniz mi Yok?' 'Millet Açlıktan Ölüyor, Başka Derdiniz mi Yok?'
Star TV'ye Veda Mı Ediyor? Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Yeni Anlaşma Yaptı Star TV'ye Veda Mı Ediyor? Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Yeni Anlaşma Yaptı
Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete’de Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete’de
NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu NOW TV 2.Sezon Onayı Vermişti : Kızıl Goncalar Ne Zaman Ekranda Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga! Belde Belediye Başkanı da Yaralandı İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga!
Joe Biden, Başkanlık Yarışından Neden Çekildiğini Açıkladı Biden, Başkanlık Yarışından Neden Çekildiğini Açıkladı
Gözaltına Aldığı Şüphelinin Yüzüne Tekme Atan Polis Görevden Uzaklaştırıldı Gözaltına Aldığı Şüphelinin Yüzüne Tekme Atan Polis Görevden Uzaklaştırıldı
Okan Buruk Dert Yandı, Yönetime Mesaj Gönderdi Okan Buruk Dert Yandı
Vergi Düzenlemesi Teklifinin İlk 7 Maddesi Kabul Edildi Teklifin İlk 7 Maddesi Kabul Edildi