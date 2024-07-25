Batman’da Ters Dönen Otomobilde 3 Yaralı

Batman’da ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Batman’da Ters Dönen Otomobilde 3 Yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde otomobil kaza yaptı, ters dönen araçta 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tuzlagözü kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Ters dönen araçta 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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