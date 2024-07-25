Çakar Lamba Takılı Araca Para Cezası

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince, "Trafik Denetimi ve Kontrolü Faaliyeti” sırasında durdurulan bir araçta çakar lamba takılı olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak veya kullanmak" maddesi gereğince 6 bin 439 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında bulunan karayolu ağında denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA