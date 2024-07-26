8 Gündür Aranıyordu... Kayıp Kadının Cesedi Zeytinlik Alanda Bulundu!
Bursa’nın 8 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni zeytinlik alanda bulundu. Kadının cesedi kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma sürdüğü öğrenildi.
Bursa’da Gemlik’in Kumla Mahallesi'nde, 8 gündür kayıp olan Yüksel Akın’ın (72) zeytinlik alanda cesedine ulaşıldı.
KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENECEK
Kumla mahallesi Porsuk Deresi civarında kokudan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada cesede ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, nöbetçi savcı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: İHA
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