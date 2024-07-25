Kavşakta Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, Fethiye - Antalya kara yolu Esenköy Mahallesi Kavşağı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan Kocael'in (70) kullandığı 48 FT 118 plakalı otomobil kavşakta ambulansa yol verdi. Ambulansın geçmesinin ardından kontrolsüz şekilde kavşağa giren Kocael'in kullandığı otomobil, M.A yönetimindeki 07 AZT 654 plakalı turist transfer minibüsü ile çarpıştı.

Otomobilinde sıkışan Koael, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kocael'in itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüsü sürücüsü M.A.'yı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA