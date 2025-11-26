Okullarda 'Ara Tatil' Kalkıyor mu? Bakan Tekin Noktayı Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında gündemdeki soruları yanıtladı. Bakan Tekin, Türkiye'deki toplam okul günü sayısının dünya ortalamalarına göre kötü bir durumda olmadığını, ancak tatillerin sık olmasının farklı sorunlar doğurduğunu söyledi. Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Burada sorun aslında bu rakamlardan ziyade şurada: Her bir tatilden sonra çocukların tekrardan sürece adapte olmaları, tekrardan eğitim öğretim ortamlarına ısınmaları ciddi şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim için değil, dünyanın her tarafında da tartışılıyor. Dünyanın her tarafında bu ara tatillerden sonra öğrenme süreçlerini kesintiye uğrattığına dair, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme kaybı yaşadıklarına dair, ara tatil sonrası okulda adaptasyon sorunları yaşandığına dair bir sürü eleştiri var.

ARA TATİL UYGULAMASI

* Ben ilk bakan olduğum yıl da bu konu çok tartışılmıştı. Biz de onun üzerine dedik ki; "Biz bu konularla ilgili sahada araştırmalarımızı yapacağız. Birkaç yıl izleyelim, ondan sonra da değerlendirme yaparız." Şu anda da yine bu bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız özellikle plan bütçe sürecindeki tatille ilgili oradaki eleştiriler ve tartışmalar sonrasındaki konulardı. Biz araştırmamızı yapıyoruz.

* Bakanlıkta her bir eğitim öğretim dairesinin içerisinde daha önce biz bir izleme ve değerlendirme daire başkanlığı oluşturmuştuk. Biz bununla sürekli izliyoruz. Şunu söyleyeyim öncelikle; son anketimiz bu yılki değil ama bir önceki anketimizde toplam 177 bin 109 öğretmenimiz, 139 bin 611 öğrencimiz, 216 bin 827 velimize anket uygulamış durumdayız. Biz bunu sürekli izliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi