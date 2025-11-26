Kayseri'de Okulda Fenalaşan Çocuk Hayatını Kaybetti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulunda meydana geldi. 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşıp yere yığıldı.

KURTARILAMADI

Durumu fark eden nöbetçi öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat’ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA