Böcek Ailesi'nin Ölüm Nedeni Kesinleşti, 4 Kişi Tahliye Edildi

Böcek ailesinin kaldıkları otelde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdiğinin Adli Tıp raporuyla kesin olarak belirlenmesinin ardından soruşturmanın seyri değişti. Ölüm nedeninin gıda kaynaklı olmadığı, aile bireylerinin otelde kullanılan böcek ilacına maruz kalmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bunun üzerine dosya kapsamında daha önce tutuklanan midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi için tahliye kararı verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...