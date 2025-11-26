Böcek Ailesinin Soruşturmasında Flaş Gelişme! Ölüm Nedeni Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesinin dört ferdinin, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GIDA ZEHİRLENMESİ DEĞİL

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, olayın nedenine ışık tuttu. Raporda, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek’in ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’na gönderildiği belirtildi. Kurulun 26 Kasım 2025 tarihinde savcılığa ilettiği mütalaada, yapılan otopsi, laboratuvar analizleri ve tüm değerlendirmeler sonucunda ölümlerin gıda zehirlenmesi kaynaklı olmadığı vurgulandı.

ÖLÜM NEDENİ OTELDEKİ İLAÇLAMA

Rapora göre aile bireyleri, kaldıkları otelde böcekleri yok etmek için uygulanan kimyasal ilaca maruz kalmaları sonucu hayatını kaybetti. Kurul, ailenin bu kimyasal zehirlenme nedeniyle meydana geldiği kanaatine vardı.

