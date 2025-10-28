Yusuf Tekin Duyurdu: MEB'den Ara Tatil Hakkında Flaş Karar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı. Böylece öğretmenler, ara tatil sürecinde okula gitmeden uzaktan eğitimle görevlerini sürdürecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği ara tatil ve mesleki çalışma haftası kararını açıkladı.
Bakan Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı duyuruda, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasındaki mesleki çalışmaların çevrim içi olarak yapılacağını bildirdi.
“Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun.”
📌 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftası çevrim içi olarak gerçekleştirilecek❗️— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 28, 2025
Bu kararla birlikte, öğretmenler ara tatil haftasında okullara gitmeden, MEB’in dijital platformları üzerinden mesleki gelişim etkinliklerine katılabilecek. MEB, son yıllarda olduğu gibi bu dönemde de çevrim içi mesleki gelişim programlarını devreye alacak. Öğretmenler, uzaktan erişimle kendi branşlarına uygun içerikleri takip edebilecek ve eğitimleri tamamladıklarında katılım belgelerini alabilecek. Bu karar, özellikle farklı şehirlerde görev yapan ya da memleketine gidecek öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakanlık kaynaklarına göre bu uygulamanın amacı, öğretmenlerin hem dinlenmesine olanak tanımak hem de mesleki gelişim süreçlerini kesintisiz sürdürmek. Uzmanlar, çevrim içi mesleki çalışma haftasının eğitim verimliliğini artıracağı görüşünde.
