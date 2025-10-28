Yusuf Tekin Duyurdu: MEB'den Ara Tatil Hakkında Flaş Karar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı. Böylece öğretmenler, ara tatil sürecinde okula gitmeden uzaktan eğitimle görevlerini sürdürecek.

Yusuf Tekin Duyurdu: MEB'den Ara Tatil Hakkında Flaş Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği ara tatil ve mesleki çalışma haftası kararını açıkladı.

Bakan Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı duyuruda, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasındaki mesleki çalışmaların çevrim içi olarak yapılacağını bildirdi.

“Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun.”

Bu kararla birlikte, öğretmenler ara tatil haftasında okullara gitmeden, MEB’in dijital platformları üzerinden mesleki gelişim etkinliklerine katılabilecek. MEB, son yıllarda olduğu gibi bu dönemde de çevrim içi mesleki gelişim programlarını devreye alacak. Öğretmenler, uzaktan erişimle kendi branşlarına uygun içerikleri takip edebilecek ve eğitimleri tamamladıklarında katılım belgelerini alabilecek. Bu karar, özellikle farklı şehirlerde görev yapan ya da memleketine gidecek öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakanlık kaynaklarına göre bu uygulamanın amacı, öğretmenlerin hem dinlenmesine olanak tanımak hem de mesleki gelişim süreçlerini kesintisiz sürdürmek. Uzmanlar, çevrim içi mesleki çalışma haftasının eğitim verimliliğini artıracağı görüşünde.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MEB Eğitim
2025-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı 2025-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ALES/3 Başvuruları Başladı ALES/3 Başvuruları Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi
Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı? Uzmanlardan Net Yanıt Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı?
Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm
Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi
Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor