Yusuf Tekin Duyurdu: MEB'den Ara Tatil Hakkında Flaş Karar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği ara tatil ve mesleki çalışma haftası kararını açıkladı.

Bakan Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı duyuruda, 10–14 Kasım 2025 tarihleri arasındaki mesleki çalışmaların çevrim içi olarak yapılacağını bildirdi.

Bu kararla birlikte, öğretmenler ara tatil haftasında okullara gitmeden, MEB’in dijital platformları üzerinden mesleki gelişim etkinliklerine katılabilecek. MEB, son yıllarda olduğu gibi bu dönemde de çevrim içi mesleki gelişim programlarını devreye alacak. Öğretmenler, uzaktan erişimle kendi branşlarına uygun içerikleri takip edebilecek ve eğitimleri tamamladıklarında katılım belgelerini alabilecek. Bu karar, özellikle farklı şehirlerde görev yapan ya da memleketine gidecek öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bakanlık kaynaklarına göre bu uygulamanın amacı, öğretmenlerin hem dinlenmesine olanak tanımak hem de mesleki gelişim süreçlerini kesintisiz sürdürmek. Uzmanlar, çevrim içi mesleki çalışma haftasının eğitim verimliliğini artıracağı görüşünde.