Norveç Prensesi Cumhuriyet Bayramını Kutladı

Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde de törenler ve kutlamalar düzenlendi. Norveç Prensesi Martha Louise de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan isimler arasında yer aldı.1

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Norveç Prensesi Cumhuriyet Bayramını Kutladı

Norveç’te Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu’na Norveç Prensesi Martha Louise de katıldı. Louise, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliğe müzisyen Murat Evgin de sahne aldı. Evgin burada, Atatürk için yazdığı “Şeref Sözüm”, “Memleketim”, “Can’t Take My Eyes Off Of You” ve “İzmir Marşı” gibi şarkıları söyledi.

Geceye katılan Norveç Prensesi Martha Louise ve eşi Durek Verret de katılırken, prenses ve eşi, Evgin'in “Can’t Take My Eyes Off Of You” isimli parçası eşliğinde dans etti.

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