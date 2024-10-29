Esenyurt’ta ‘Gelenekten Geleceğe’ Yolculukla Cumhuriyet’i Anlattılar

Esenyurt Belediyesi, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğinde Cumhuriyet’in ilanının 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda kapsamlı bir etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Defilesi ve Gökhan Göçmen konserini içeren etkinlik, yüzlerce Esenyurtlunun katılımıyla gerçekleşti. Yüzün üzerinde profesyonel manken, geçmiş dönemlere ait kostümlerle sahne alarak Cumhuriyet’in kültürel mirasını genç nesillere aktardı. Defilede, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan kültürel motifler, modern tasarımlarla buluşarak izleyicilere tarihsel bir yolculuk sundu. Renkli sahne performanslarıyla dikkat çeken mankenler, gelenek ve modernizmin bir araya geldiği unutulmaz bir görsel şölen sundu.

“ESENYURT KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ OLACAK”

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer Özer, Esenyurt’un kültür ve sanat etkinlikleri açısından bugüne dek geri planda kaldığını ifade ederek, “Güzel bir etkinlikte daha bir aradayız. Burada, kendinizi temsil eden insanlarla bir aradayız. Hepinize teşekkür ederim. Bu etkinlikte akademi ve bilim dünyasının da yer alması oldukça değerli. Normalde Hazır Giyim Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarının merkezde olduğu, genelde Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli gibi semtlerde yapılan etkinliklerin aksine bu defa Esenyurt’tayız. Esenyurt’un kültür ve sanat alanında da merkez olabileceğini göstermiş olduk. Bu, bizim için büyük bir adım. Şimdiye kadar Esenyurt, kültür ve sanat etkinlikleri açısından hep geri planda bırakılmış gibi görünüyordu. Ancak bugün bu durumu değiştirdik. Burada yaşayan kadınlar ve erkekler, dünyanın en gelişmiş yerlerinde ne varsa Esenyurt’ta da olmasını hak ediyorlar. Esenyurt’u kültür ve sanatın başkenti yapma hedefimiz doğrultusunda ilk adımlardan birini bu defile ile attık. Bugün burada kültür var, tarih var, gelenek var ve gelecek var” dedi.

“CUMHURİYET BİR FAZİLET REJİMİDİR”

Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıktıklarını da belirten Başkan Özer, “Bu etkinliğin Cumhuriyetle buluşması ve birleştirilmesi, Cumhuriyet’in değerlerini yansıtması açısından da çok önemli. Cumhuriyet fazilet rejimidir ve bu faziletlerin başında kadın haklarının, eşitliğin, örgütlenmenin önemi gelir. Cumhuriyet; sağlık, eğitim, kalkınma gibi konularda taviz verilmeyen bir sistemdir ve demokrasiyle birleştiğinde eşit bireylerin yaşadığı bir düzeni ifade eder. Bugün burada, Cumhuriyetin temel değerleri ve modernleşme hamlelerinin en önemli unsurlarından biri olan kadına verilen değer ile ilgili bir etkinliği gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, defilede emeği geçen üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek etkinliğe katılan vatandaşlara da soğuk havaya rağmen ilgilerinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

“ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZER’E TEŞEKKÜR”

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Esenyurt’ta bu defileyi gerçekleştirmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e desteği ve ilgisi için teşekkür ederiz. Bu etkinlik, Cumhuriyet’in kültürel zenginliklerini yansıtmak adına önemli bir adımdı” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nihal Bolkol ise Cumhuriyet Defilesi’nin, Cumhuriyet ruhunu yansıtmanın yanında Esenyurt’un sanat ve kültür alanında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu da ortaya koyduğunu ifade etti.

GÖKHAN GÖÇMEN’DEN UNUTULMAZ KONSER

Defilenin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Gökhan Göçmen, Esenyurt halkına coşku dolu bir müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkılarını seslendiren Göçmen, etkinliğe katılanların Cumhuriyet coşkusunu daha da artırdı.

Defile sonrasında etkinliğe katılan vatandaşlardan Sibel Şengül Acar duygularını şu sözlerle ifade etti: “Çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Kendi bayramımız olduğu için onur duyduk. İnşallah her sene böyle güzel defileler olur. Dikkatimi özellikle eski tarihi gündemdeki olayları günümüze kadar kademeli bir şekilde göstermeleri çekti. Sarıkamış’ta şehit olan askerlerimizi ve Türk bayrağımızı temsil eden detayların olması beni çok gururlandırdı.”

“BURADA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI”

Minik izleyici Deniz Pamuk ise defileden çok etkilendiğini belirterek şöyle konuştu: “Çok güzel hissettim, çok heyecanlandım. Eski tarihleri ve o dönemde nasıl giyindiklerini öğrendim. 23 Nisan etkinliğinde de sahneye çıkmıştım, burada olmak benim için çok anlamlı.”

“BU TÜR ETKİNLİKLERLE DEĞERLERİMİZİ ÖĞRENİYORUZ”

Esenyurt’un etkinliklerine sık sık katıldığını belirten Ahmet Arıçelik ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Sayın Belediye Başkanımızı daima takip ediyoruz ve bu tür etkinliklerden çok memnunuz. Defilede geçmişteki Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz yörelerine ait kıyafetleri görmek bizi çok etkiledi. Bu tür etkinlikler sayesinde değerlerimizi öğreniyoruz ve yaşatıyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi