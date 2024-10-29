Yine İndirim İzdihamı! Vatandaşlar Fiyatı Ucuz Diye Birbirini Ezdi

Düzce kent merkezinde bir ev eşyası mağazasının gerçekleştirdiği büyük indirim, alışveriş tutkunlarının akınına neden oldu. Özellikle çay bardaklarındaki dikkat çekici indirim, yoğun bir kalabalık oluşturdu. Müşteriler, piyasa fiyatlarının çok altında sunulan ürünleri kapmak için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İndirim fırsatını değerlendirmek isteyenler, zaman zaman ürünlerin bulunduğu kamyonun arkasında da birikerek izdihama yol açtı. Mağaza çalışanları, bu yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşarken, alışveriş yapmak için yarışan vatandaşlar, ürünleri hızla kapma mücadelesi verdi.

İndirimli ürünleri almayı başaran müşteriler, mutluluklarını paylaştı. Bir alışverişçi, “Çay bardakları gerçekten çok ucuzdu. Kaçırmamak için aldım. Ailemde birçok kişi de alışveriş yaptı ve hepimiz memnunuz” ifadelerini kullandı. Ancak kampanya kapsamındaki ürünler, kısa süre içinde tükendi.

Düzce'de bu tür yoğun ilgi, indirimli ürünlerin ne denli talep gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA