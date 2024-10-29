Yine İndirim İzdihamı! Vatandaşlar Fiyatı Ucuz Diye Birbirini Ezdi

Düzce kent merkezinde bir mağazanın yaptığı indirim izdiham yarattı. Vatandaşların bir çay bardağı seti için birbirini ezdi.

Yine İndirim İzdihamı! Vatandaşlar Fiyatı Ucuz Diye Birbirini Ezdi

Düzce kent merkezinde bir ev eşyası mağazasının gerçekleştirdiği büyük indirim, alışveriş tutkunlarının akınına neden oldu. Özellikle çay bardaklarındaki dikkat çekici indirim, yoğun bir kalabalık oluşturdu. Müşteriler, piyasa fiyatlarının çok altında sunulan ürünleri kapmak için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yine İndirim İzdihamı! Vatandaşlar Fiyatı Ucuz Diye Birbirini Ezdi - Resim : 1

İndirim fırsatını değerlendirmek isteyenler, zaman zaman ürünlerin bulunduğu kamyonun arkasında da birikerek izdihama yol açtı. Mağaza çalışanları, bu yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşarken, alışveriş yapmak için yarışan vatandaşlar, ürünleri hızla kapma mücadelesi verdi.

Yine İndirim İzdihamı! Vatandaşlar Fiyatı Ucuz Diye Birbirini Ezdi - Resim : 2

İndirimli ürünleri almayı başaran müşteriler, mutluluklarını paylaştı. Bir alışverişçi, “Çay bardakları gerçekten çok ucuzdu. Kaçırmamak için aldım. Ailemde birçok kişi de alışveriş yaptı ve hepimiz memnunuz” ifadelerini kullandı. Ancak kampanya kapsamındaki ürünler, kısa süre içinde tükendi.
Düzce'de bu tür yoğun ilgi, indirimli ürünlerin ne denli talep gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Banyoda Oluşan Küf Lekelerini Yok Etmenin Yolu! 6 Adımda Tüm Lekeler Gidiyor Banyoda Oluşan Küf Lekelerini Yok Etmenin Yolu! 6 Adımda Tüm Lekeler Gidiyor
Muhabbet Kuşu Nasıl Konuşturulur? Muhabbet Kuşu Nasıl Konuşturulur?
DEM Parti'den 'Abdullah Öcalan' İddiasına Yanıt DEM Parti'den 'Abdullah Öcalan' İddiasına Yanıt
Yolun Karşısına Geçerken Dehşeti Yaşadı: Genç Kızı Havaya Savuran Kaza Kamerada Yolun Karşısına Geçerken Dehşeti Yaşadı: Genç Kızı Havaya Savuran Kaza Kamerada