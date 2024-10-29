DEM Parti'den 'Abdullah Öcalan' İddiasına Yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Abdullah Öcalan ABD'nin garantör ülke olmasını istedi" iddialarını yalanladı. Halk TV yayınına katılan Bakırhan, "Şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör, güvenilir ülke vb. açıklamaları. Bize böyle bir şey aktarılmadı. Böyle bir şey söylendiğini, talep edildiğini de duymadık. Milletvekilimiz (Ömer Öcalan) de bize hiç bunlardan bahsetmedi. Kendisine böyle bir şeyin iletilmediğinden de bahsetti" dedi.

'HENÜZ BİR SÜREÇ YOK'

"Tecridin devam ettiği koşulda oradan garantör ülke, güvence vesaire gibi şeylerin talep edilmesi zaten diyalektik olarak mevcut sürece aykırıdır" diyen Bakırhan, "Sadece bir görüşme oldu. Sayın Öcalan'ın sağlık durumu hakkında bilgi edindik. Sağlıklı olduğu, iyi olduğu, süreci kendisinin de takip ettiğini, henüz bir 'süreç' olmadığını, kendisiyle doğrudan ya da dolaylı bir görüşme olup olmadığı bize aktarılmadı" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şöyle devam etti: "Ama eğer hukuki ve siyasal zemin oluşturulursa çatışma ve silahları ortadan kaldıracak bir iradeye sahip olduğunu sayın Öcalan belirtti. Bizim için kıymetli, önemli olan buydu. Ve hemen biz de Ömer vekilimizle görüştükten sonra bir çağrı yaptık. Eğer gerçekten çatışmalar sonlansın isteniyorsa Öcalan'ın toplumla, kendi örgütüyle görüşmesini sağlamak gerekiyor."