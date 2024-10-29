Maneviyata Yönelip İsmini Değiştiren Meriç Erkan'ın Atatürk İle İlgili Sözleri Tepki Çekti

Maneviyata yöneldikten sonra tarzını ve adını değiştiren, bir dönem Ahu Yağtu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mahmud Meriç Erkan'ın katıldığı bir yayında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yaptığı yorumlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Evlilik programlarının tanınan isimlerinden Meriç Erkan'ın aynı zamanda Atatürk'e hitap ederken yalnızca "Mustafa Kemal" demesi, sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E DÜŞMAN MISINIZ?" SORUSUNA VERDİĞİ YANIT

Magazin Burada muhabiri Samet Aday’ın "Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?" sorusuna yanıt veriren Erkan, "Benim dönemimde yaşamamış bir insan için, onun yaptıklarını göremediğim için Allah ne yaptıysa bin katını versin. Bu güzel bir dua değil mi?" ifadelerini kullandı. Bu yanıt, birçok izleyici tarafından ilginç bulundu.

"BENİ DAR AĞACINA GÖTÜRSELER BİLE..."

Cumhuriyet rejimi hakkında sorulan bir soruya ise Erkan, "Yaşadığım ülke bu olduğu için, beka sorunu olmasın diye, fitne oluşmasın diye bütün yasa ve kuralları elimden geldiğince çiğnememeye çalışıyorum. Cumhuriyet adı altında benim İslami düşünceme, Allah ve peygamber yoluna gitmeme bir takım kısıtlama getirirlerse ben kendi çapımda da mücadelemi veririm. Şu an kısıtlama yok. Olursa veririm. Bu yolda da tek kalacağımı bilsem, beni dar ağacına da götürseler… Allah-u Ekber!! La ilahe illallah Muhammedin Resulullah!! Bu bir posta koyma değil. Ben Allah’ın rızasını her şeyin üzerinde tutarım” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Birçok kişi, "Bak sen kıvrağa", "Nasıl kıvırıyor", "Kalk şeriata git o zaman", "Defol git o zaman" gibi eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Magazin Burada