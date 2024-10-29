Maneviyata Yönelip İsmini Değiştiren Meriç Erkan'ın Atatürk İle İlgili Sözleri Tepki Çekti

Maneviyata yöneldikten sonra tarzını ve adını değiştiren, evlilik programlarının tanınan Meriç Erkan'ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili söylediği sözlere tepki yağdı.

Son Güncelleme:
Maneviyata Yönelip İsmini Değiştiren Meriç Erkan'ın Atatürk İle İlgili Sözleri Tepki Çekti

Maneviyata yöneldikten sonra tarzını ve adını değiştiren, bir dönem Ahu Yağtu ile aşk yaşadığı iddia edilen Mahmud Meriç Erkan'ın katıldığı bir yayında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yaptığı yorumlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Evlilik programlarının tanınan isimlerinden Meriç Erkan'ın aynı zamanda Atatürk'e hitap ederken yalnızca "Mustafa Kemal" demesi, sosyal medyada kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Maneviyata Yönelip İsmini Değiştiren Meriç Erkan'ın Atatürk İle İlgili Sözleri Tepki Çekti - Resim : 1

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E DÜŞMAN MISINIZ?" SORUSUNA VERDİĞİ YANIT

Magazin Burada muhabiri Samet Aday’ın "Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?" sorusuna yanıt veriren Erkan, "Benim dönemimde yaşamamış bir insan için, onun yaptıklarını göremediğim için Allah ne yaptıysa bin katını versin. Bu güzel bir dua değil mi?" ifadelerini kullandı. Bu yanıt, birçok izleyici tarafından ilginç bulundu.

"BENİ DAR AĞACINA GÖTÜRSELER BİLE..."

Maneviyata Yönelip İsmini Değiştiren Meriç Erkan'ın Atatürk İle İlgili Sözleri Tepki Çekti - Resim : 2

Cumhuriyet rejimi hakkında sorulan bir soruya ise Erkan, "Yaşadığım ülke bu olduğu için, beka sorunu olmasın diye, fitne oluşmasın diye bütün yasa ve kuralları elimden geldiğince çiğnememeye çalışıyorum. Cumhuriyet adı altında benim İslami düşünceme, Allah ve peygamber yoluna gitmeme bir takım kısıtlama getirirlerse ben kendi çapımda da mücadelemi veririm. Şu an kısıtlama yok. Olursa veririm. Bu yolda da tek kalacağımı bilsem, beni dar ağacına da götürseler… Allah-u Ekber!! La ilahe illallah Muhammedin Resulullah!! Bu bir posta koyma değil. Ben Allah’ın rızasını her şeyin üzerinde tutarım” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Birçok kişi, "Bak sen kıvrağa", "Nasıl kıvırıyor", "Kalk şeriata git o zaman", "Defol git o zaman" gibi eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Magazin Burada

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk 29 ekim 29 ekim cumhuriyet bayramı
Son Güncelleme:
Simpsonlar'ın Yapımcısı Dizideki 'Kehanet' Sırlarını Açıkladı: Geleceği Nasıl Görüyorlar? Simpsonlar'ın Yapımcısı Dizideki 'Kehanet' Sırlarını Açıkladı: Geleceği Nasıl Görüyorlar?
Alman Turist, Antalya'da Kayalıklardan Düşerek Öldü Alman Turist, Antalya'da Kayalıklardan Düşerek Öldü
Sosyetik Çiftin 35 Milyon Dolarlık Yalısına Haciz Şoku: Katar'dan Türkiye'ye Uzanan Dava Sosyetik Çiftin 35 Milyon Dolarlık Yalısına Haciz Şoku
Anasonun Faydaları Nelerdir? Anason Nelerde Kullanılır? Anasonun Faydaları Nelerdir? Anason Nelerde Kullanılır?