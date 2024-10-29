Sosyetik Çiftin 35 Milyon Dolarlık Yalısına Haciz Şoku: Katar'dan Türkiye'ye Uzanan Dava

Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çiftinin, iş adamı Emin Hitay’dan 35 milyon dolara satın aldığı Sadıkoğlu Yalısı, Katar’ın Doha şehrinde yürütülen Al Udeid Hava Üssü inşaatında çalışan işçilerin tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle icra sürecine dahil edildi.

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre; Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, işçilerin avukatı ve polis ekipleri, yalıya giderek haciz işlemini başlattı. Haciz kararı kapsamında yalı, yediemin olarak Mine Bahadır’a bırakılırken, ilerleyen süreçte yalı ve içerisindeki antika eşyaların işçilerin alacaklarına karşılık satılabileceği bildirildi.

İŞÇİLERİN TAZMİNATI ÖDENMEDİ

İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak yaptığı açıklamada, müvekkillerinin Türkiye’den Katar’a, Al Udeid Hava Üssü inşaatında çalıştırılmak üzere götürüldüğünü ancak hukuka aykırı bir şekilde işten çıkarıldıklarını ifade etti. Sütlübulak, "İşçilerin tazminatları ve ücretleri ödenmedi. Hukuki ve idari süreç devam ediyor. Müvekkillerimizin haklarını korumak ve daha fazla mağduriyet yaşamalarını önlemek için süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Bahadır İnşaat, Türkiye, Karadağ ve Katar’da askeri tesisler, endüstriyel yapılar, sağlık tesisleri ve altyapı projelerinde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi