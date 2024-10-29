Alman Turist, Antalya'da Kayalıklardan Düşerek Öldü

Antalya’da dağcılık yaparken 15 metre yükseklikten düşen 63 yaşındaki Alman turist Hünersen Köckrtiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Alman Turist, Antalya'da Kayalıklardan Düşerek Öldü

Olay dün saat 15.15 sıralarında Büyük Çaltıcak Plajı ile Kargıcak mevkii arasında yer alan ve dağcılık yapılan bölgede meydana geldi. Bir kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikteki dağlık alandan düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye deniz polisi botla, diğer ekiplerin sahil kısmına ulaşımını sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Hünersen Köckrtiz (63) olduğu belirlenen Alman vatandaşının hayatını kaybettiği belirlendi.

Alman Turist, Antalya'da Kayalıklardan Düşerek Öldü - Resim : 1

Köckrtiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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