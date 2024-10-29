Cumhuriyet 101 Yaşında: Siyasilerden 29 Ekim Mesajları

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türk ulusunun büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz 101 yaşında. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla siyasiler de art arda kutlama mesajları yayımladı.

NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunun, milli egemenlik olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken kuruluştan bugüne süregelen kazanımların kıymetini daha derinden hissettiklerini ifade eden Kurtulmuş, egemenliğin sadece millete ait olduğunun, hiçbir kuvvetin halkın iradesinin üstüne çıkamayacağının teminatının Cumhuriyet olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, bu anlayışla demokrasiyle buluşan Cumhuriyet'in, milletin iradesini anayasal düzenle tahkim eden, her yurttaşa eşit hak ve özgürlüklerle güvence sunan bir sistem olduğunu aktardı.

"Cumhuriyetin ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunan bir sosyal düzenin güçlenmesi mümkün olmaktadır. Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimizin her bir ferdinin, egemenliğin asli unsuru olarak sesini duyurduğu, haklarının korunduğu, özgür ve onurlu yaşam sürdüğü bir ülke ideali hepimizin ortak hedefidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla güçlenmiş bir demokratik düzen, milletimizin kendi iradesini hakim kıldığı en esaslı kazanımımızdır.

Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını ve bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve büyük bir minnetle anıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Afyon ovalarında şehitlerin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış hali olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harç olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

DERVİŞOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in, tüm hakları gasbedilmiş Türk milletinin, direnme hakkının en soylu, en güçlü ve en ileri ifadesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, tüm tarihi ve manevi mirası geleceğe aktaran 200 yıllık muasırlaşma mücadelesini zaferle taçlandıran Türk milleti için onurlu ve müreffeh yaşamın yegane teminatı olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, bu hal ve şartta Cumhuriyet'in, Türk milletinin, geri döndürülemeyecek şekilde beşeriyet tarihinde attığı en soylu ve en büyük adımı olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923, Türk milletinin ve istisnasız olarak her bir ferdinin, aynı anda aynı ölçekte hak ve sorumluluk sahibi olduğu 'nasıl yöneteceğiz ve nasıl yönetileceğiz' kararını devredilemez, vazgeçilemez ve ortadan kaldırılamaz şekilde tarihe kazıdığı gündür. Kısaca Cumhuriyet, sadece dünü bugüne bağlayan gelip geçici bir sözleşme değildir. İster en narin bir çiçek, isterse de ölümsüz bir çınar olarak sıfatlandırılsın, Türklüğe yeni bir anlam katan, bölünmez ve bütünlüklü bir sorumluluk halidir. Cumhuriyet'i, cumhuriyetimiz yapan şey de aynı anda hem sahibi hem taşıyıcısı olduğumuz ortak şuur ve idrak halidir. Cumhuriyet fikrini, keskin zekası, tükenmez azmi ve yılmaz kararlılığı ile bağımsızlık ülküsüyle ayrılmaz şekilde bir araya getiren ve onu bize armağan etmenin ötesinde, bize ebediyete kadar emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz' sözlerinin anlamı da buradadır. İYİ Parti olarak bu görev ve emanetin neferi, bu büyük ülkünün son nefesimize kadar takipçisiyiz. Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Dervişoğlu, bir önceki paylaşımında ise bir şiire yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sustu türküler, ürktü şiirler, bitti yiğitler sanma;

Her gün yeniden doğan Mustafa Kemallerin var!

Haydi ilerle; Ata'dan yadigâr, ilelebet payidar CumhuriyetinVar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

ALİ BABACAN

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mesajında "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

EKREM İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da mesajında, "İlkler önemlidir. Cumhuriyet'in 2. yüzyılının, ilk Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet bu ülkeyi zor günlerden kurtaran, sıçrayarak kalkındıran Atamızın mirası, milletin iradesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.'Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.' Bu sözle müjdelemişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti. Bu kıymetli emanet ilelebet yaşayacak." ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 29 Ekim mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, milletimizin kanıyla, irfanıyla inşa edilmiş en büyük mirasımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yarınlarımıza armağan edilen Cumhuriyet, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatıdır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, bu kutsal mirası daha ileriye taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, daha aydınlık yarınlar için, Yaşasın Cumhuriyet!"