Şanlı Cumhuriyet 101 Yaşında... Devlet Erkanından Anıtkabir'de Ata'ya Saygı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı'nın kabre çelenk bırakmasıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarı başındaki açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin 101. yaşına ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların 1 asır evvelki gibi kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden matiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden daha güçlü şekilde sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA