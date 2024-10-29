Şanlı Cumhuriyet 101 Yaşında... Devlet Erkanından Anıtkabir'de Ata'ya Saygı

Cumhuriyet'in 101. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Kabre çelenk bırakan Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak şehitleri ve silah arkadaşlarını andı.

Son Güncelleme:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı'nın kabre çelenk bırakmasıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarı başındaki açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin 101. yaşına ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların 1 asır evvelki gibi kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden matiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden daha güçlü şekilde sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun."

Şanlı Cumhuriyet 101 Yaşında... Devlet Erkanından Anıtkabir'de Ata'ya Saygı - Resim : 1

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Cumhuriyet 101 Yaşında: Siyasilerden 29 Ekim Mesajları Cumhuriyet 101 Yaşında: Siyasilerden 29 Ekim Mesajları
Banyoda Oluşan Küf Lekelerini Yok Etmenin Yolu! 6 Adımda Tüm Lekeler Gidiyor Banyoda Oluşan Küf Lekelerini Yok Etmenin Yolu! 6 Adımda Tüm Lekeler Gidiyor
Grip Belirtileri Nelerdir? Grip Nasıl Geçer? Grip Belirtileri Nelerdir? Grip Nasıl Geçer?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' Mesajı