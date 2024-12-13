Niğde’de Zehir Tacirleri Yakayı Ele Verdi! 2 Kişi Tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İfadeleri alındıktan sonra 4 şüpheli serbest bırakılırken,2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu madde suçu ve 12 ayrı suçtan araması, 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan 1 şahıs ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA