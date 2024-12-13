Şanlıurfa'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. OPerasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i de tutuklandı.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik arama yaptığı adreslerde 11 kilo 500 gram skunk, bin 372 hap ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'inin ise işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

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