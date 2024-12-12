Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişiye Tutuklama

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapacakları tespit edilen Ö.G. ve A.O.B. isimli şüphelileri, araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeği eşliğinde gerçekleştirilen araç aramasında, 1 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Polisin diğer bir operasyonunda ise sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen C.Ç. ve R.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 115 gram metamfetamin, 23 gram sentetik kannabinoid, 6.80 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA