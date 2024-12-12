Ortaokulda 'Makarna' Alarmı: 45 Öğrenci Hastanelik Oldu

İncirliova ilçesi Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'nun kantininde hazırlanan tavuk çeşnili hazır makarnayı (noodle) yiyen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanelere kaldırdı. İlk etapta 16 öğrenci hastanelere kaldırılırken, bu sayının 45'e yükseldiği öğrenildi. Şu ana kadar 45 öğrenci tedavi altına alınırken, tedavisi tamamlanan öğrencilerin büyük kısmının da taburcu edildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üründen numune alıp tahlile göndereceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA