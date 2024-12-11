Hasta Yatağının Başlığından 5 Kilo Metamfetamin Çıktı!

Van'da polis ekiplerinin durdurduğu TIR'daki hasta yatağından uyuşturucu çıktı. Başlığa saklanan 5 kilo metamfetamini dedektör köpeği Thor buldu.

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Hasta Yatağının Başlığından 5 Kilo Metamfetamin Çıktı!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Thor’un katılımıyla arama yapıldı. Thor’un TIR'ın dorsesindeki hasta yatağının başlıklarına tepki verilmesi üzerine yapılan detaylı incelemede 5 kilo 480 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hasta Yatağının Başlığından 5 Kilo Metamfetamin Çıktı! - Resim : 1

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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