Ankara’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Milyon 500 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet "Galara" 300 mg uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 25 yaşındaki O.K. gözaltına alındı.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Keçiören Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir adrese operasyon yapıldı.
8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, O.K.’nin (25) evinde değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet ’Galara’ 300 mg uyuşturucu hap bulundu. Olayda O.K. gözaltına alındı, şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA