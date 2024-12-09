Ankara’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Milyon 500 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet "Galara" 300 mg uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 25 yaşındaki O.K. gözaltına alındı.

Ankara’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Milyon 500 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Keçiören Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir adrese operasyon yapıldı.

8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, O.K.’nin (25) evinde değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet ’Galara’ 300 mg uyuşturucu hap bulundu. Olayda O.K. gözaltına alındı, şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kuvvetli Yağış Geliyor: Meteoroloji Saat Verdi! 10 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Meteoroloji'den 10 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor
Başakşehir'de Sitede Yangın Paniği! Bina Tahliye Edildi Sitede Yangın Paniği! Bina Tahliye Edildi
Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız Orkidelerin Ölümsüz Olması İçin Uygulanması Gereken 5 Adım: Çiçeğe Doyacaksınız