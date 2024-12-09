Başakşehir'de Sitede Yangın Paniği! Bina Tahliye Edildi

Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halindeki elektrikli araçta yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, site sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

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Başakşehir'de Sitede Yangın Paniği! Bina Tahliye Edildi

Yangın, saat 04.30 sıralarında Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde bulunan sitenin otoparkında çıkıt. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı binanın olduğu sitenin kapalı otoparkında park halindeki elektrikli araçtan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Başakşehir'de Sitede Yangın Paniği! Bina Tahliye Edildi - Resim : 1

SİTE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada güvenlik görevlileri, sitede oturan vatandaşları herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.

Başakşehir'de Sitede Yangın Paniği! Bina Tahliye Edildi - Resim : 2

'ARACI ŞARJA AKŞAMÜSTÜ TAKTIM'

Aracı yanan Murat Karabayır, "Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgimiz yok, elektrikli araç. Aracım şarjdaydı, akşamüstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey olsa elektrikli araç almazdım" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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