27 Yıl Önce Mühürlenmişti: Cübbeli Ahmet'in Külliye Arazisine İmara Bakanlık Onayı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Beykoz’da 27 yıl önce yaptırmaya başladığı devasa külliye inşaatının arazisi yeniden gündeme geldi. Söz konusu külliye inşaatı, dönemin İstanbul Valisi Kutlu Aktaş tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenmişti.

Mülkiyeti hazineye geçen arazi üzerine Beykoz Anadolu Lisesi yapılmış, ancak deprem riski nedeniyle okul binaları geçen yıl yıkılmıştı. Okulda eğitim gören bin 500 öğrenci de çevre okullara nakledilmişti.

Yıkım kararından kısa bir süre sonra, 45 bin 327 metrekare büyüklüğünde olan 1440 ada 41 nolu parselin 24 bin 437 metrekarelik bölümü onursal başkanlığını Cübbeli Ahmet'in yaptığı Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (HAYDER) satıldı. Milli Eğitim’e de Beykoz’da ormanlık alanda bulunan bir başka yer okul alanı olarak tahsis edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasındaki anlaşmalar sonrası, HAYDER’in talebi doğrultusunda, bir zamanlar külliye inşaatı yapılan arazi, 4 kat inşaat hakkı içeren “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak planlandı. Parselin geri kalan kısmı lise alanı olarak korundu.

ESKİ KÜLLİYENİN YERİNE NELER YAPILACAK?

Bir ay süreyle itirazların alınabilmesi için askıya çıkan yeni imar planının 3 nolu plan notunda, Özel Sosyal Tesis Alanı’nda nelerin yapılabileceği şöyle belirtildi:

“Planlama alanında kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri, güçsüzler evi, sosyal yardım birimleri, sergi salonu, sanat galerisi, müze, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet alanları yapılabilir.”

Kaynak: ANKA