İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon

İzmir'de Kiraz ilçesindeki bir ev, hayvan damı ve bahçesinde yapılan aramada 38 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon

İzmir'de zehir tacirlerine yapılan operasyonlarda kilogramlarca esrar ele geçirildi.

İzmir'in Kiraz ilçesindeki bir ev, hayvan damı ve bahçesinde yapılan aramada 38 kilo 750 gram esrar, 750 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon - Resim : 1

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ilçesinin Çömlekçi mevkiinde yaşayan C.B.'nin evinde, hayvan damında ve bahçesinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Önceki gün adrese yapılan operasyonda 38 kilo 750 gram esrar, 750 kök Hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. C.B. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklandı.

Kaynak: DHA

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