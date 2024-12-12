AFAD Duyurdu: Irak'ta Şiddetli Deprem

AFAD, Irak'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD Duyurdu: Irak'ta Şiddetli Deprem

AFAD verilerine göre; Irak Salahaddin'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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