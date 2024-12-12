AFAD Duyurdu: Irak'ta Şiddetli Deprem
AFAD, Irak'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre; Irak Salahaddin'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 12, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Bayji, Salahaddin (Irak)
Tarih:2024-12-12
Saat:17:20:14 TSİ
Enlem:35.12889 N
Boylam:43.30722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OpSn6IswpO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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