Konya’da Otomobil Takla Attı! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya- Ankara kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Fahrettin Yavuz’un sürücülüğünü yaptığı otomobilin takla atması sonucu gerçekleşen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya’da Otomobil Takla Attı! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde Fahrettin Yavuz’un direksiyon hakimiyetinde olan otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya’da Otomobil Takla Attı! 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza sonrası aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğu tespit edildi.

Konya’da Otomobil Takla Attı! 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Kaynak: DHA

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