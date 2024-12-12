Konya’da Otomobil Takla Attı! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde Fahrettin Yavuz’un direksiyon hakimiyetinde olan otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza sonrası aracın ibresinin 130 kilometrede takılı olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA