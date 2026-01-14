Nevşehir’de Şüpheli Kadın Ölümü: Soruşturma Başlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir’de 30 yaşındaki Ebru D.’den uzun süre haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M., gönderdiği mesajların cevapsız kalması üzerine genç kadının Yeni Mahalle Lise Sokak’taki evine gitti. Dairenin kapısına ulaştığında anahtarların kapı üzerinde takılı olduğunu gören Ömer M., alt katta oturan B.K. ile birlikte eve girdi.

EVDE HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU

Daireye giren ikili, Ebru D.’yi evin holünde asılı halde buldu. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulunurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ebru D.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA