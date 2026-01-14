Nevşehir’de Şüpheli Kadın Ölümü: Soruşturma Başlatıldı

Nevşehir’de kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Ebru D., erkek arkadaşının eve gitmesiyle giriş holünde asılı halde bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, genç kadının ölümü şüpheli bulunarak savcılık soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Nevşehir’de Şüpheli Kadın Ölümü: Soruşturma Başlatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir’de 30 yaşındaki Ebru D.’den uzun süre haber alamayan erkek arkadaşı Ömer M., gönderdiği mesajların cevapsız kalması üzerine genç kadının Yeni Mahalle Lise Sokak’taki evine gitti. Dairenin kapısına ulaştığında anahtarların kapı üzerinde takılı olduğunu gören Ömer M., alt katta oturan B.K. ile birlikte eve girdi.

Nevşehir’de Şüpheli Kadın Ölümü: Soruşturma Başlatıldı - Resim : 1

EVDE HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU

Daireye giren ikili, Ebru D.’yi evin holünde asılı halde buldu. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri ev ve çevresinde incelemelerde bulunurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ebru D.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kayıp Mihriban'ın Cesedi Ormanda Gömülü Bulundu! Katili Cinayeti İtiraf Etti! İşte Son Görüntüleri…Kayıp Mihriban'ın Cesedi Ormanda Gömülü Bulundu! Katili Cinayeti İtiraf Etti! İşte Son Görüntüleri…Güncel
Tekirdağ'da Vahşet! Yangın Sanılmıştı, Altında Cinayet ÇıktıTekirdağ'da Vahşet! Yangın Sanılmıştı, Altında Cinayet ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Nevşehir Kadın şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları Açıklandı İşte Türkiye’nin En Karlı Kayak Merkezleri...
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Türkiye Genelinde 500’ü Aşkın Şubesi Var: İki Büyük Markada Dev Hisse Satışı Türkiye Genelinde 500’ü Aşkın Şubesi Var: İki Büyük Markada Dev Hisse Satışı
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon! 20 Gözaltı ASAT ve ALDAŞ'a Operasyon
Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Huzurevinde Kalıyordu... Usta Sanatçı Zihni Göktay'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
ABD'den Halep Çağrısı... Dikkat Çekici 'Müzakere' Mesajı ABD'den Halep Çağrısı... Dikkat Çekici 'Müzakere' Mesajı
İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor: Tarih Verildi, Sıcaklıklar Fena Düşecek İstanbul’a Yeniden Kar Geliyor: Tarih Verildi, Sıcaklıklar Fena Düşecek
Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanan Herkes Etkilenecek! Yarından İtibaren Tamamen Değişiyor