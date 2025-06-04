AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Flaş Açıklamalar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik yeni anayasa süreci için komisyonun bayramdan sonra toplanacağını duyurdu.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Flaş Açıklamalar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Fakat CHP kendileri bir açıklama yapmışlar. 'Hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız' diye. Bizim de kendileriyle bayramlaşmamız söz konusu olmayacak.

SDG AÇIKLAMASI

SDG'deki ismin 'Türkiye'deki yetkililerle teması var' ifadesini biz de gördük. Sürecin adı PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Bu söylem olarak kalmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde ifade ettiler. PKK terör örgütünün bütün şubeleri, uzantıları ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. PKK'nın uzantılarından ne kastediliyor. Suriye'de SDG, İran'da PEJAK ve benzeri yapılanmalar.

Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde illegal yapılarla terörün finansmanı işlemektedir. Bu terörün ideolojisini yaymakla ilgili birtakım oluşumların kendisini feshetmesi gerekmektedir. Konu terör örgütünün bütün şubeleri ile kendini feshetmesidir. Net bir şey söyledik; 'bununla ilgili olarak silah bırakma süreci tam ve eksiksiz gerçekleştirilmeli bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla teyit edilecektir'. MİT ve TSK'nın terör örgütü silah bırakıyor mu, bırakıyorsa ne düzeyde bırakıyor? Bununla ilgili mekanizmalar hazır. Çok ayları geçmeyen zaman dilimi içinde bu silahların teslim edilmesi konusunda somut, kapsamlı ilerleme görmek istiyoruz."

ANAYASA

Sivil anayasa derken Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak anayasa. İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. İhtiyaç oldukça sık sık toplanacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Zaten geçmişte bununla ilgili müktesebatımız var.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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