MSB Son Dakika Açıkladı: Kıbrıs ve Silivri Açıklarındaki Gemi Kazalarında Son Durum Ne?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık, son günlerde denizlerimizde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan iki ayrı gemi kazasına yönelik yürütülen askeri arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin en güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

KIBRIS-MERSİN HATTINDAKİ FACİA

Bakanlık, öncelikle 30 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne’den Taşucu/Mersin’e seyir halinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen faciaya değindi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlar ile Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileyen MSB, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile halihazırda aralıksız destek sağlandığı açıklandı.

MARMARA DENİZİ'NDEKİ ÇARPIŞMA

MSB, 2 Eylül’de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik yürütülen çalışmalara da açıklık getirdi.

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından havadan ve denizden yoğun destek sağlandığı bildirildi.

Devletin tüm imkanlarının mürettebata ulaşmak için seferber edildiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi