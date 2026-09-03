Silivri’deki Gemi Kazasında 9 Kişi Şüpheli Sıfatıyla Gemide Tutuluyor

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Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden boş ALSU tankeri ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi, dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu battı ve gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamadı.

1 KİŞİ HARİÇ 9 MÜRETTEBAT ŞÜPHELİ

ALSU gemisinde bulunan 10 kişiden 9’ü hakkında şüpheli işlemi uygulandı. Aşçı hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı. İfadeleri alınan 9 şüphelinin, soruşturma ve idari tahkikatın devam etmesi nedeniyle gemiden ayrılmalarına izin verilmedi. Gemi güvenliği de dikkate alınarak şüpheliler, jandarma personeli eşliğinde gemide muhafaza altına alındı. Hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceğinin, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön raporun ardından netleşeceği bildirildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya karışan kişilerin kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyetin ön raporunu en geç öğle saatlerine kadar hazırlamasının beklendiği belirtildi. Raporda yer alacak tespitlerin ardından adliyeye sevk edilecek şüpheliler belirlenecek. Sevk kararı verilen kişilerin, jandarma ekipleri tarafından mevcutlu şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilmesi için talimat verileceği ifade edildi.

ŞÜPHELİLERDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Kazanın ardından ALSU mürettebatına uygulanan alkol testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Daha ayrıntılı inceleme yapılabilmesi için şüphelilerden kan örnekleri de alındı. Kan örneklerinin bugün test için ilgili birimlere gönderileceği, yapılacak incelemelerde farklı bir bulguya rastlanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği bildirildi.

BATAN GEMİDEKİ MÜRETTEBAT İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Tuğberk İmamoğlu’nun su altında kalan bölümlerinde dalgıçlar tarafından detaylı inceleme yapılacağı belirtildi. Alınan ifadeler doğrultusunda, batan gemideki 2 veya 3 kişinin geminin batmasından kısa süre önce güvertede bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Şu ana kadar bu kişilerin kurtulduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı, hayatlarını kaybetmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Kayıp mürettebata ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA