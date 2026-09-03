Türk Hava Kuvvetleri İçin Tarihi Dönüm Noktası! MSB Resmen Açıkladı: Eurofighter İçin Pilotlar O Tarihte Gidiyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Eurofighter Typhoon tedarik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların eğitimlerinin ağustos ayında başladığını belirtti.

UÇUŞ EĞİTİMLERİ 7 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Terminoloji eğitimlerini tamamlayan Türk pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlamasının planlandığını bildiren Aktürk, eğitim programının Birleşik Krallık’ta sürdürüleceğini kaydetti.

EĞİTİM PROGRAMI 11 AY SÜRECEK

Türk pilotların uçuş eğitimlerinin 8 ay süreceği, bu aşamanın ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi alacakları belirtildi. Böylece pilotların toplam eğitim sürecinin 11 ay olması planlanıyor. Aktürk, Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde Türk pilotların eğitimlerine ilişkin yeni aşamaya geçildiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi