İstanbul'da Korku Dolu Anlar! 10 İlçeden İtfaiye Sevk Edildi: Fabrika Yangını Çevreye Sıçradı

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Tuzla'da bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik deposunda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Yangının havadan görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde iş yerinden yükselen yoğun kara dumanların İstanbul’un birçok noktasından görülebildiği görüldü.

🚨 Tuzla’da iş yerinde çıkan yangında yeni görüntüler



🔥 Orhanlı Mahallesi’ndeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yükselen yoğun kara dumanlar İstanbul’un birçok ilçesinden görüldü



📹 Yangının havadan görüntüleri paylaşıldı https://t.co/ojfexACbzZ pic.twitter.com/d6jgbf1GKb — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 3, 2026

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sirayet eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

🔥 Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor



📹 Yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı https://t.co/cLxMDwkl6Y pic.twitter.com/a1HM4PSSWf — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 3, 2026

Kaynak: AA-DHA