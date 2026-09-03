İstanbul'da Korku Dolu Anlar! 10 İlçeden İtfaiye Sevk Edildi: Fabrika Yangını Çevreye Sıçradı

Tuzla’da bir iş yerinde çıkan yangın, yükselen yoğun kara dumanlar nedeniyle İstanbul’un birçok noktasından görüldü. Orhanlı Mahallesi’ndeki yangına çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevlerin bitişikteki ahşap depoya da sıçradığı bildirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tuzla'da bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik deposunda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Korku Dolu Anlar! 10 İlçeden İtfaiye Sevk Edildi: Fabrika Yangını Çevreye Sıçradı - Resim : 1

YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Yangının havadan görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde iş yerinden yükselen yoğun kara dumanların İstanbul’un birçok noktasından görülebildiği görüldü.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sirayet eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor. Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Tuzla Yangın
Son Güncelleme:
İstanbul Başakşehir'de İnşaat Alanında Toprak Kayması: Bir İşçiden Acı Haber Geldi Başakşehir’deki Göçükten Acı Haber
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’yla Tokalaşma Sözleri: 'Bir Eli Havada Bırakmak Benim Tabiatımda Yok' Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’yla Tokalaşma Sözleri
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Sıcak Saatler! Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı
Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı
TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Enflasyon Yüzde Kaç Oldu? Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?
İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltında! Kimlikleri Belli Oldu İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon
Kontrat Yenileyecekler Dikkat! Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti: İşte İstenebilecek En Yüksek Zam Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti, İşte İstenebilecek En Yüksek Zam