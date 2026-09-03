İstanbul Başakşehir'de İnşaat Alanında Toprak Kayması: Bir İşçiden Acı Haber Geldi
İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Göçük altındaki 1 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda acı haber geldi ve göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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İstanbul Başakşehir’de bir inşaat alanında istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden 1’i yaralı olarak kurtarılırken, diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Şamlar Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. İstinat duvarının yapım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 İŞÇİ YARALI OLARAK KURTARILDI
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 2 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. İşçilerden biri göçükten çıkarılarak yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada göçük altında bulunan diğer işçiye ulaşıldı. İşçinin cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.
Kaynak: AA-DHA
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