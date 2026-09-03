Girne’deki Gemi Faciasında Yeni Gelişme: 9 Şüphelinin Tutukluluğu Uzatıldı

KKTC’nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin batmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 19 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında aralarında kaptan, mürettebat, şirket yetkilileri ve liman görevlilerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

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Girne’deki Gemi Faciasında Yeni Gelişme: 9 Şüphelinin Tutukluluğu Uzatıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisinin batmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 19 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Girne Adli Şube tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geminin kaptanı ve mürettebatının yanı sıra şirket yetkilileri ile liman görevlilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u 31 Ağustos sabahı hakim karşısına çıkarıldı. Bu kişiler hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi. Soruşturmanın devamında, aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Geminin battığı bölgede kayıp 19 kişiye ulaşılması için sürdürülen arama çalışmaları da devam ediyor.

Girne’deki Gemi Faciasında Yeni Gelişme: 9 Şüphelinin Tutukluluğu Uzatıldı - Resim : 1

MÜRETTEBAT 'GEMİNİN ÖN KISMI KOPTU' DEDİ

Soruşturma kapsamında gemi mürettebatının ilk ifadelerine de başvuruldu. Mürettebatın, geminin “ön kısmının koptuğu” yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi. Soruşturmanın “dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma” kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Kazaya ilişkin adli ve teknik incelemeler ile arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında 100’ün üzerinde kişinin ifadesine başvurulduğu, olay anına ilişkin kamera kayıtlarının da incelemeye alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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