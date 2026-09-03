Tepkiler Sonuç Verdi! Erzurum'daki Camide Kediyi Tekmeleyerek Havaya Fırlatan Cani Kelepçelendi

Erzurum’un Aziziye ilçesindeki bir camide cemaatle namaz kılındığı esnada bir kediyi tekmeleyen şahıs, sosyal medyadaki büyük tepkilerin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Adalar Camii'nde cemaati ve sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldıran bir vicdansızlık olayı yaşandı. Yatsı namazı sırasında cami içinde gezinen bir kediyi acımasızca tekmeleyen şahsa yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, adli makamlar harekete geçti.

NAMAZ ESNASINDA KEDİYİ TEKMELEDİ

Olay, Adalar Camii’nde cemaatle birlikte yatsı namazı kılındığı sırada meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ön saflarda gezinen bir kedinin, cemaatten bir şahsın ayaklarının arasına girmeye çalıştığı görülüyor.

Tepkiler Sonuç Verdi! Erzurum'daki Camide Kediyi Tekmeleyerek Havaya Fırlatan Cani Kelepçelendi - Resim : 1

Tam bu esnada namazda olan şahıs, ani bir hareketle kediye şiddetli bir tekme savuruyor. Tekmenin etkisiyle havaya fırlayan talihsiz kedi, imamın kafasına çarparak yere düşüyor.

Tepkiler Sonuç Verdi! Erzurum'daki Camide Kediyi Tekmeleyerek Havaya Fırlatan Cani Kelepçelendi - Resim : 2

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.

Tepkiler Sonuç Verdi! Erzurum'daki Camide Kediyi Tekmeleyerek Havaya Fırlatan Cani Kelepçelendi - Resim : 3

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin infial yaratması üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında yer alan görüntülere ilişkin olarak, Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan vicdanları yaralayan saldırıya maruz kalan talihsiz kedinin sağlık durumuyla ilgili sevindirici haber geldi. Yapılan kontrollerde kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve vücudunda herhangi bir sakatlık bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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