MİT: 120 Terör Hedefini Vurduk
MİT, geçtiğimiz çarşamba günü TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'ya ait toplam 120 hedefin vurulduğunu bildirdi.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketine (TUSAŞ) çarşamba günü düzenlenen terör saldırısı sonrası PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar arttı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya yönelik toplam 120 hedefin vurulduğunu açıkladı.
Açıklamada MİT'in, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA