MİT: 120 Terör Hedefini Vurduk

MİT, geçtiğimiz çarşamba günü TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'ya ait toplam 120 hedefin vurulduğunu bildirdi.

MİT: 120 Terör Hedefini Vurduk

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketine (TUSAŞ) çarşamba günü düzenlenen terör saldırısı sonrası PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar arttı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya yönelik toplam 120 hedefin vurulduğunu açıkladı.

MİT: 120 Terör Hedefini Vurduk - Resim : 1

Açıklamada MİT'in, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceği belirtildi.

Sokağa Çıkmaya Hazırlanıyorlardı! İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Kişi YakalandıSokağa Çıkmaya Hazırlanıyorlardı! İstanbul'da PKK Operasyonu: 35 Kişi YakalandıGüncel
Kırmızı Kategoride Aranan PKK'lı Terörist Ramazan Aktaş Etkisiz Hale Getirildi!Kırmızı Kategoride Aranan PKK'lı Terörist Ramazan Aktaş Etkisiz Hale Getirildi!Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
TUSAŞ PKK
Ünlü Fast Food Markasında Skandal: Hamburgerlerde Ölümcül Bakteri Tespit Edildi! Menüden Apar Topar Çıkarıldı Hamburgerlerinde Ölümcül Bakteri Tespit Edildi! Menüden Apar Topar Çıkarıldı
Tansiyonu Sabit Tutan Mucizevi Besin: Saniyesinde Kana Karışıyor, Vücudu İyileştiriyor Tansiyonu Sabit Tutan Mucizevi Besin: Saniyesinde Kana Karışıyor, Vücudu İyileştiriyor
Her Akşam Ortaya Çıkan Ayak Kokusunu Bitirecek En Doğal Yöntemler: Evde Kolayca Hazırlayabilirsiniz Her Akşam Ortaya Çıkan Ayak Kokusunu Bitirecek En Doğal Yöntemler Belli Oldu
Fethullah Gülen'in Cenazesinde Dikkat Çeken Yüz Gizleme Çabası: Mesajla Talimat Vermişler! Gülen'in Cenazesinde Dikkat Çeken Kareler