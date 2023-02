Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Malatya’da büyük hasara neden olurken, ilk belirlemelere göre bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi ise yaralandı.

Üç binden fazla binanın yıkıldığı yaklaşık 43 bin dolayında binanın da hasar aldığı kent tarihinde görmediği büyük bir yıkımı yaşarken bin bir umutla şehrin en prestijli bölgesi konumundaki Bostanbaşı’nda aldıkları yeni daireleri yıkılan ve ağır hasar alan vatandaşlar ise duruma isyan etti. ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı binalarda her şeylerini kaybettiklerini belirten çok sayıda vatandaş tüm birikimlerini kaybettiğini söyledi.

Bostanbaşı Saraybosna caddesi üzerinde bulunan evleri depremde ağır hasar alan Mehmet Fatih , Fazilet Akıncı çifti binayı inşa eden müteahhitlere tepki göstererek üç yıllık evlerinin ellerinden gittiğini ifade etti.

İki milyon liraya aldığı Bostanbaşı Mahallesi’ndeki evinin üçüncü yılında Kahramanmaraşlı depremlerde ağır hasar aldığını belirten Mehmet Fatih Akıncı, “ Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde 2020 yılında daire aldım. İki yıl içerisinde evimi kurdum depremde evim gitti. Şu an da bu bölgedeki evlerin hepsinde hasar var evlerimizi taşıyacak yerimiz yok. Mağduruz. Bu durumda kimlerin sorumluğu varsa Allah cezasını versin. İki milyonluk dairemiz gitti burada ki evlerin hepsinin fiyatı da hemen hemen aynı “dedi

Depremde evleri ağır hasar alan Fikriye Tuncal ile Songül Koç ise her şeylerini kaybettiklerini aktararak,” Dairemiz 2 yıllık daire idi, şu anda içerisi oturulamayacak durumda evimize giremiyoruz . Her şeyimizi gitti hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz kiracayız ama bir daire fiyatı eşyalarımız var. Her şeyimiz gitti. Ne evimiz nede eşyamız kaldı “diye konuştu.

