Kahramanmaraş'ın ara sokakları havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında sona gelinirken, sessizliğe bürünen şehir drone ile görüntülendi.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7,7; aynı gün Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremden yara almadan kurtulan vatandaşların bir kısmı şehri boşalttı, geri kalanı ise yakınlarının yardımına koştu.

Depremlerin 16. gününde Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, şehrin sessizliğe bürünen ara sokakları drone ile görüntülendi. Görüntülerde, şehirdeki toz bulutu ve sokaklardaki moloz yığınları yer aldı. Şehir merkezi haricinde ara sokakların da depremden büyük ölçüde etkilendiği dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Deprem
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