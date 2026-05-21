Metrekareye 157 Kilogram Yağış! Hatay'dan Can Kaybı Yükseldi, Okullar Tatil Edildi

Hatay genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlerin çok üzerinde gerçekleşen şiddetli sağanak yağışın yarattığı yıkımın boyutu, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın yaptığı resmi açıklamayla netleşti. Kentte hayatı tamamen durma noktasına getiren afette can kaybı sayısı yükseldi.

CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

Antakya ilçesinde dün gece toprak kayması nedeniyle çöken müstakil evde 15 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirmesi ve 4 kişinin yaralanmasının ardından, bir acı haber de Defne ilçesinden geldi.

Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda meydana gelen çökme nedeniyle kontrolden çıkan Nedim Habeşoğlu idaresindeki otomobil, yol kenarındaki dere yatağına düştü. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Habeşoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

METREKAREYE 157 KİLOGRAM YAĞIŞ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "sarı kod" uyarısıyla tüm kurumların teyakkuza geçtiğini ancak beklenenin çok üzerinde bir yağış aldıklarını belirtti. Vali Masatlı, "Metrekareye düşen yağış miktarımız 157,2 kilogramdır. Toplamda 1044 ihbar aldık. Afet gruplarımız ihbarlara 374 ekip, 498 araç ve 1230 personelle müdahale ediyor" dedi.

2 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Yağışların yarattığı olumsuz şartlar ve ulaşım riskleri nedeniyle eğitim-öğretime zorunlu ara verildi. Vali Masatlı’nın açıklamasına göre, Samandağ ilçesindeki tüm okullarda, merkez Antakya ilçesinde ise muhtelif bölgelerdeki 5 okulda eğitime bugün (21 Mayıs 2026) ara verildi.

25 BİN DEKAR ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

İlk belirlemelere göre, Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ ilçelerinde yaklaşık 25 bin dekar alandaki tarım ürünü sular altında kalarak zarar gördü. Ayrıca bölgede 10 bin 500 kanatlı hayvan, 80 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

ALTYAPI ÇÖKTÜ, ULAŞIM TEK YÖNDEN SAĞLANIYOR

Antakya-Samandağ çevre yolu üzerinde bulunan Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana gelmesi nedeniyle bölgede trafik akışı tek yönlü olarak kontrollü sağlanıyor. Antakya Bağrıyanık Mahallesi'nde ise bir yolun istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 5 araç tonlarca ağırlıktaki enkazın altında kalarak ağır hasar aldı.

Ekiplerin sahadaki tahliye, temizlik ve kurtarma mesaisi aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA-İHA