'Kent Uzlaşısı' Davasında Reddi Hakim Talebi

31 Mart yerel seçimlerindeki 'Kent Uzlaşısı' ittifakına yönelik açılan 10 sanıklı davanın 5. duruşmasında avukatlar reddi hakim talebinde bulundu, dava 7 Ekim'e ertelendi. Aynı saatlerde İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. operasyonunda gözaltına alınan 60 kişi de Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' davası olarak bilinen ve aralarında çok sayıda CHP'li belediye başkan yardımcısı ile meclis üyesinin bulunduğu 10 sanıklı davanın beşinci duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Duruşmada, sanık avukatları mahkeme heyetine yönelik reddi hakim talebinde bulundu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sunulan bu talebi reddederek avukatlara itiraz süresi tanıdı ve bir sonraki duruşmayı 7 Ekim 2026 tarihine erteledi.

Davanın önceki aşamalarında tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun'un da aralarında bulunduğu 7 kişi tahliye edilmiş; Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verilmişti. Davada şu an tutuklu sanık bulunmuyor.

İBB İŞTİRAKİNDE GÖZALTINA ALINAN 60 KİŞİ ADLİYEDE

Öte yandan 'Kent Uzlaşısı' duruşması sürerken, Çağlayan Adliyesi'nde ikinci bir hareketlilik yaşandı. CHP'li belediyeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerine yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan, İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. çalışanı 60 kişi, sağlık kontrollerinin ardından savcılık ifadeleri için adliyeye sevk edildi. Gelişmeleri yerinde takip etmek üzere CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve parti kurmayları Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Kaynak: ANKA

