CHP'nin 81 İl Başkanından Ortak Bildiri: 'Oynanan Oyunları Görüyoruz, Özgür Özel'e Sahip Çıkıyoruz'

CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 'arınma' hareketine karşı 81 il başkanı ortak bir bildiri yayımlayarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na tam destek verdi. "CHP örgütleri, oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır. Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerinin yer aldığı bildiride, İmamoğlu için resmen "Cumhurbaşkanı adayımız" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki liderlik ve adaylık tartışmaları, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yayımladığı 'arınma' çağrılı video mesajının ardından alevlendi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından bazı milletvekillerinin videoyu paylaşarak destek vermesi, bazılarının ise tepki göstermesi üzerine parti örgütü harekete geçti.

Türkiye genelindeki seçilmiş 81 CHP il başkanı, yayımladıkları ortak deklarasyonla Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun arkasında durduklarını ilan etti.

İMAMOĞLU RESMEN 'CUMHURBAŞKANI ADAYI'

İl başkanları, Özgür Özel’in kurultay iradesiyle 4 kez genel başkan seçildiğini hatırlatırken, İmamoğlu için şu net ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu da üyelerimizin ve toplamda 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla cumhurbaşkanı adayımız olmuştur. Genel Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız, partimizi halkımızın umudu haline getirmiştir. İktidar değişimi artık bir takvim meselesidir."

KILIÇDAROĞLU'NA SERT GÖNDERME

Bildiride, yargı eliyle yürütülen süreçler ile parti içi muhalefetin söylemleri "yeni bir ittifak" olarak nitelendirildi ve çok sert eleştirildi. "19 Mart darbesi" vurgusu yapılan açıklamada, "Partimiz, 19 Mart darbecileriyle kurultayımızın hür iradesine aykırı olarak ‘butlan’ arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır" denilerek, parti içi kliklerin mahkemeler ve AK Parti üzerinden bir mühendislik yapmaya çalıştığı öne sürüldü.

'OYNANAN OYUNLARI GÖRÜYORUZ'

Açıklamanın devamında il başkanları, yetki sınırlarını şu sözlerle çizdi:

"Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi AK Parti’den umulamaz ve kullanılamaz. CHP örgütleri, oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır. Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de sonuna kadar sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA

