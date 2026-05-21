Canan Kaftancıoğlu Hakkında 'Zorla Getirme' Kararı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir paylaşımını alıntılayarak 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Mahkeme, şehir dışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmayan Kaftancıoğlu hakkında 'zorla getirme' kararı çıkararak davayı 15 Eylül'e erteledi.

Son Güncelleme:
Canan Kaftancıoğlu Hakkında 'Zorla Getirme' Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun davasında ilk duruşma bugün İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SOSYAL MEDYADAKİ 'BEYTÜLMAL' ALINTISI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan 2025 tarihinde yolsuzluk ve hukuk devleti vurgusu yaparak, "Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur" şeklinde bir açıklama yayımlamıştı.

Daha önce hakkında siyasi yasak kararı da verilen Canan Kaftancıoğlu ise bu paylaşımı kendi hesabından alıntılayarak, "Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından başlatılan soruşturmada Kaftancıoğlu, 23 Ekim'de İstanbul Emniyeti'nde ifade vermiş, ardından hakkında kamu davası açılmıştı.

KAFTANCIOĞLU'NA 'ZORLA GETİRME'

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan ilk duruşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının "suçtan zarar görme ihtimaline binaen" yaptığı davaya katılma (müdahillik) talebi mahkeme heyetince kabul edildi.

Kaftancıoğlu’nun avukatı ise müvekkilinin şu an şehir dışında olduğunu belirterek, bir sonraki celsede mahkemede hazır bulunacağını beyan etti. Ancak mahkeme hakimi, savunma makamının bu mazeretini kabul etmeyerek, duruşmaya katılmayan Canan Kaftancıoğlu hakkında "zorla getirme" kararı verilmesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma 15 Eylül 2026 tarihine ertelendi.

'Kent Uzlaşısı' Davasında Reddi Hakim Talebi'Kent Uzlaşısı' Davasında Reddi Hakim TalebiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
CHP'nin 81 İl Başkanından Ortak Bildiri: 'Oynanan Oyunları Görüyoruz, Özgür Özel'e Sahip Çıkıyoruz' 'Oynanan Oyunları Görüyoruz, Özgür Özel'e Sahip Çıkıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya Çok Kutuplu Bir Yapıya Evriliyor, Türkiye Kilit Konumda 'Dünya Çok Kutuplu Bir Yapıya Evriliyor, Türkiye Kilit Konumda'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu
Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 Gözaltı Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem
Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında
Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi: Herkes Bu Sevimli Misafiri Konuşuyor Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi
CHP'de 'Milyon Euroluk' Kriz: Muhittin Böcek İçin İhraç Formülü Masada Muhittin Böcek İçin İhraç Formülü Masada