İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun davasında ilk duruşma bugün İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SOSYAL MEDYADAKİ 'BEYTÜLMAL' ALINTISI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan 2025 tarihinde yolsuzluk ve hukuk devleti vurgusu yaparak, "Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur" şeklinde bir açıklama yayımlamıştı.

Daha önce hakkında siyasi yasak kararı da verilen Canan Kaftancıoğlu ise bu paylaşımı kendi hesabından alıntılayarak, "Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından başlatılan soruşturmada Kaftancıoğlu, 23 Ekim'de İstanbul Emniyeti'nde ifade vermiş, ardından hakkında kamu davası açılmıştı.

KAFTANCIOĞLU'NA 'ZORLA GETİRME'

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan ilk duruşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının "suçtan zarar görme ihtimaline binaen" yaptığı davaya katılma (müdahillik) talebi mahkeme heyetince kabul edildi.

Kaftancıoğlu’nun avukatı ise müvekkilinin şu an şehir dışında olduğunu belirterek, bir sonraki celsede mahkemede hazır bulunacağını beyan etti. Ancak mahkeme hakimi, savunma makamının bu mazeretini kabul etmeyerek, duruşmaya katılmayan Canan Kaftancıoğlu hakkında "zorla getirme" kararı verilmesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma 15 Eylül 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA