Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi

Hatay genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı tamamen felç etti. Sel, su baskınları ve heyelanlara neden olan yağışlar nedeniyle kentte can kaybı yaşanırken altyapıda da ağır hasar meydana geldi.

ANTAKYA'DA EV ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Acı haber ise Antakya ilçesinden geldi. Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil bir ev, toprağın yumuşamasıyla birlikte yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine hızla AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkaz altında zamana karşı yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

SAMANDAĞ'DA KÖPRÜ ÇÖKTÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Samandağ ilçesinde de sağanağın ardından sel meydana geldi. Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu sokaktaki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Selin şiddeti nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolunda bulunan bir köprü çöktü. Belediye ve karayolları ekipleri çöken köprünün onarımı ve risklerin azaltılması için acil çalışma başlattı.

REYHANLI, DEFNE VE ANTAKYA'DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Reyhanlı ilçesinin Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde çok sayıda evin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Antakya ve Defne'de ise caddelerin göle dönmesiyle sürücüler trafikte mahsur kaldı.

Çok sayıda iş yerini su basarken, esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri su tahliye pompalarıyla kritik noktalarda müdahalelerini sürdürüyor.

KRİTİK NOKTALAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaşımda yaşanan aksamalar ve güvenlik riskleri nedeniyle valilik ve kolluk kuvvetleri kararıyla birçok yol geçici süreliğine trafiğe kapatıldı. Ulaşıma kapatılan yollar şunlar oldu:

Reyhanlı-Antakya kara yolu

Narlıca Kavşağı

Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi

Kavaslı Mahallesi Alt geçidi

Kisecik EXPO yolu

ASİ NEHRİ TAŞTI

Debisi hızla yükselen Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı.

Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde göle dönen cadde, sokak ve geniş tarım arazilerinin dehşete düşüren boyutu dron kameraları tarafından havadan görüntülendi.

KAYIKLARLA KURTARMA OPERASYONU

Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşların yanı sıra, evlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kayıklar kullanılarak güvenli alanlara tahliye edildi.

YAĞIŞ DURDU, EKİPLER SAHAYA İNDİ

Sabah saatleri itibarıyla Hatay genelinde yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte koordineli bir çalışma başlatıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri su tahliye ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Kaynak: AA-DHA