Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi

Hatay'da gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış felakete dönüştü. Antakya'da müstakil bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sel suları nedeniyle Samandağ'da bir köprü çökerken, çok sayıda ana arter trafiğe kapatıldı. Asi Nehri’nin taşmasıyla cadde ve tarım arazilerinin göle döndüğü afetin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı tamamen felç etti. Sel, su baskınları ve heyelanlara neden olan yağışlar nedeniyle kentte can kaybı yaşanırken altyapıda da ağır hasar meydana geldi.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 1

ANTAKYA'DA EV ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Acı haber ise Antakya ilçesinden geldi. Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil bir ev, toprağın yumuşamasıyla birlikte yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine hızla AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 2

Ekiplerin enkaz altında zamana karşı yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 3

SAMANDAĞ'DA KÖPRÜ ÇÖKTÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Samandağ ilçesinde de sağanağın ardından sel meydana geldi. Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu sokaktaki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 4

Selin şiddeti nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolunda bulunan bir köprü çöktü. Belediye ve karayolları ekipleri çöken köprünün onarımı ve risklerin azaltılması için acil çalışma başlattı.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 5

REYHANLI, DEFNE VE ANTAKYA'DA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Reyhanlı ilçesinin Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde çok sayıda evin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Antakya ve Defne'de ise caddelerin göle dönmesiyle sürücüler trafikte mahsur kaldı.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 6

Çok sayıda iş yerini su basarken, esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri su tahliye pompalarıyla kritik noktalarda müdahalelerini sürdürüyor.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 7

KRİTİK NOKTALAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaşımda yaşanan aksamalar ve güvenlik riskleri nedeniyle valilik ve kolluk kuvvetleri kararıyla birçok yol geçici süreliğine trafiğe kapatıldı. Ulaşıma kapatılan yollar şunlar oldu:

  • Reyhanlı-Antakya kara yolu
  • Narlıca Kavşağı
  • Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi
  • Kavaslı Mahallesi Alt geçidi
  • Kisecik EXPO yolu

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 8

ASİ NEHRİ TAŞTI

Debisi hızla yükselen Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 9

Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde göle dönen cadde, sokak ve geniş tarım arazilerinin dehşete düşüren boyutu dron kameraları tarafından havadan görüntülendi.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 10

KAYIKLARLA KURTARMA OPERASYONU

Reyhanlı ilçesinin Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde evlerin bodrum ve giriş katları tamamen su altında kaldı.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 11

Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşların yanı sıra, evlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kayıklar kullanılarak güvenli alanlara tahliye edildi.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 12

YAĞIŞ DURDU, EKİPLER SAHAYA İNDİ

Sabah saatleri itibarıyla Hatay genelinde yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte koordineli bir çalışma başlatıldı.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 13

Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri su tahliye ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Hatay'da Gece Boyu Kabus! Asi Nehri Taştı, Yollar Kapandı, Ev ve Köprü Çöktü, Acı Haber Geldi - Resim : 14

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Hatay Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 Gözaltı Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu 16 İsim Gözaltında Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu 16 İsim Gözaltında
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu
Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi: Herkes Bu Sevimli Misafiri Konuşuyor Beşiktaş'taki Avrupa Finalinde Kedi Sürprizi
Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem! Deliller Karartılmış, 9 İlde 29 Gözaltı Dorukhan Büyükışık Dosyasında Deprem
Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu 16 İsim Gözaltında Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu 16 İsim Gözaltında
30 Yıllık Hasret Sona Erdi: İstanbul'daki Finalde Zafer Aston Villa'nın İstanbul'daki Finalde Zafer Aston Villa'nın