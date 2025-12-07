Meteoroloji Uzmanı İl İl Uyardı: Sağanak Yağış ve Kar Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlar sonrası hava durumu konusunda meraklar arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre yurdun büyük çoğunluğunda soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek.

Doğu Karadeniz'de hafta boyu aralıklarla yağış alacak, İç Anadolu'da da Kayseri ve Sivas çevrelerinde de yağmurun hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da da dün geceden beri devam eden yağışların ardından yarın da yağmur yağacağı tahmin ediliyor; megakentte perşembe günü de yağmur bekleniyor.

Sözcü'ye konuşan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, yurtta önümüzdeki 4-5 günlük hava durumunu değerlendirdi. Çelik, serin ve yağışı havanın yurdu etkisi altına aldığını işaret etti.

KARLA KARIŞIK VE KAR YAĞIŞI DA OLACAK

Önümüzdeki 4–5 gün boyunca kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde yağışların aralıklarla devam edeceğini belirten Çelik, "Marmara’nın batısında ve Ege Bölgesi’nde yağış yok; onun dışında ülkemizin tamamında bu hafta yağışlar göreceğiz. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak; ancak rakımı 1500 metrenin üzerinde olan yerlerde; yani Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde göreceğiz diyebiliriz" dedi.

Çelik, bugün için Marmara Bölgesi’nde kuvvetli yağışlar olduğunu hatırlatarak "Bir de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kuvvetli yağışları gördük. Yarın için baktığımızda Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağış var. Bunun dışında Mersin çevreleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak kuvvetli yağışları göreceğiz" diye konuştu.

Uzman isim, "Önümüzdeki 4–5 güne baktığımızda, yağışlar özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde görülürken sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz; mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Üç büyük ilin hava durumunu değerlendiren Çelik, "Ankara’da bugün akşam saatlerinde hafif bir yağmur var. Daha sonrasında iki gün yağış yok; ancak Çarşamba ve Perşembe günü yine çok kuvvetli olmayan yağmur yağışlarını göreceğiz. İstanbul’da bugün için kuvvetli sağanak yağışlar vardı; yarın da yağış devam ediyor. Salı ve Çarşamba günü yağış yok; ancak perşembe günü tekrar yağış göreceğiz. İzmir’de ise önümüzdeki 4–5 gün için herhangi bir yağış beklentimiz yok; hava parçalı bulutlu olacak diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sözcü