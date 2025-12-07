Meteoroloji'den Alarm! 23 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında ülke genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu sahilleri ve Erzurum’un güneyi kuvvetli yağış alacak. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don görülebilir. İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların bir miktar düşeceği öngörülüyor.

RÜZGAR: Genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek; Marmara’nın kuzeyinde ise kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgâr (40–60 km/saat) etkili olacak.



UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Marmara’da Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Erzurum’un güneyi kuvvetli yağış alacağından oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşım problemlerine karşı dikkatli olunmalı. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış çok kuvvetli olabilir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlü rüzgârın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden tedbirli olunması önerilir.



MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde (Çanakkale hariç) çok bulutlu hava hâkim olacak ve aralıklı yağmur ile sağanak yağış görülecek. Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova’da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde rüzgârın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bursa 13°C: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olabilecek yağmur ve sağanak bekleniyor.

Çanakkale 15°C: Çok bulutlu.

İstanbul 14°C: Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olabilir.

Kırklareli 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; sabah ve öğle saatlerinde yağış kuvvetlenebilir.



EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya’da sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile yer yer sis mevcut.

Afyonkarahisar 11°C: Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı.

Denizli 15°C: Çok bulutlu.

İzmir 17°C: Çok bulutlu.

Muğla 14°C: Çok bulutlu.



AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı şeridinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya’nın doğu sahilinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Adana 15°C: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Antalya 17°C: Sabah ve öğle saatlerinde kuvvetlenebilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Hatay 16°C: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Isparta 11°C: Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak.



İÇ ANADOLU

Bölge genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı yağmur bekleniyor. Sabah ve gece pus ile sis etkili olabilir.

Ankara 11°C: Akşam saatlerinde yağmur.

Eskişehir 11°C: Öğle ve akşam saatlerinde sağanak.

Konya 12°C: Sabah ve öğle saatlerinde yağmur.

Nevşehir 11°C: Akşam yağmurlu.



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu havanın devam etmesi; Kastamonu, Düzce, Bartın ve Sinop’ta yağmur ve sağanak görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis olabilir.

Bolu 12°C: Çok bulutlu.

Düzce 16°C: Öğle ve akşam yağmurlu.

Sinop 17°C: Sabah saatlerinde yağmur.

Zonguldak 15°C: Çok bulutlu.



ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir.

Amasya 15°C: Sabah ve gece yağmur.

Rize 18°C: Aralıklı sağanak.

Samsun 18°C: Sabah ve gece yağmurlu.

Trabzon 17°C: Sabah ve öğle saatlerinde yağmur.



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu hava ve genel olarak yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında, ayrıca Erzurum’un güneyinde yağışların kuvvetli; Hakkari ve Şırnak civarında ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don görülebilir.

Erzurum 7°C: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar.

Kars 5°C: Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar.

Malatya 8°C: Sabah saatlerinde kuvvetlenebilecek yağmur.

Van 10°C: Öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenen yağmur ve karla karışık yağmur.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Kuzey kesimlerde yağışın kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Batman 15°C: Akşam saatlerinde kuvvetlenebilecek sağanak.

Diyarbakır 14°C: Yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak.

Gaziantep 13°C: Sabah ve öğle yağmurlu.

Mardin 12°C: Aralıklı sağanak.

