Elazığ’da Pompalı Tüfekli Kavga! 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’da merkeze bağlı Sarayatik Mahalle’sinde, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği tespit edilemeyen bir kişi pompalı tüfekle tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA