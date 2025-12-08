Elazığ’da Pompalı Tüfekli Kavga! 1 Kişi Yaralandı

Elazığ’da iki grup arasında pompalı tüfekli kavga meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Elazığ’da merkeze bağlı Sarayatik Mahalle’sinde, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği tespit edilemeyen bir kişi pompalı tüfekle tartıştığı kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

